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Kabil'de intihar saldırısı: 3 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerindeki bombayı Kabil'in Rişhor bölgesinde kalabalığın içinde patlattığını söyledi.
Aryen, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Kabil afganistna intihar saldırısıSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:55
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