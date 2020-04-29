Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü yakıt tankeri terör örgütü PKK/YPG tarafından infilak ettirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırıda 11'i çocuk 40 kişi hayatını kaybetti, 47 sivil de yaralandı.

Bomba yüklü yakıt tankerini getiren sürücü yakalanıp gözaltına alındı.

Sürücünün saldırıdan önce bomba yüklü yakıt tankerini götüreceği yeri bir taksi şoförüne sorduğu belirlendi.

Ayrıca, tankerin saldırı öncesi yeni bir görüntüsü ortaya çıktı.