Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de tekne alabora oldu: 4 ölü, 5 kayıp
Çin’in Heilongjiang eyaletinde, bir balıkçı teknesi alabora oldu. 11 kişinin bulunduğu tekneden 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Çin’in resmi yayın organı Xinhua, Nenjiang Nehri üzerinde 11 kişi ile seyir halinde olan teknenin su almaya başlayarak battığını açıkladı.
Alabora olan tekneden 2 kişi kurtarılırken 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı, kaybolan 5 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.
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