Savaş mağduru çocukların yüzü güldü. 252 çocuk mutluluğa pedal çevirdi.

Özel bir okulun öğrencileri, Suriye'nin kuzeyindeki Azez İlçesindeki yetim ve öksüz çocuklar için kampanya başlattı.

"Bir Bisiklet ile Mutluluğa Kapı Açıyoruz" kampanyası kısa sürede ilgi gördü. İyilik Timleri'nin kampanyasıyla 252 bisiklet alındı.

"Akranlarının mutluluğu için bu projeyi başlattılar"

İyilik Timi Sorumlusu Emrah Akcan, "Ortaokul öğrencilerimizden oluşan 14 kişilik iyilik timimiz Suriye'nin Azez bölgesindeki kardeşlerine, akranlarına "Bir Bisiklet ile Mutluluğa Kapı Aç" sloganı kapsamında bisiklet projesi ortaya koydular. İyilik timi öğrencilerimiz akranlarının mutluluğunu paylaşmak için bu projeyi ortaya çıkardı" dedi.

Bisikletler kamplarda kalan yetim ve öksüz çocuklara törenle verildi.

Bisikletlerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.