Haber Giriş: Kaynak: AA, Johns Hopkins University
Çin'de son 24 saatte COVID-19 kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs (COVID-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi.
Konuya ilişkin açıklamayı Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yaptı.
Açıklamada, 376 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 3 kişinin taburcu edildiği, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Ülkede salgının başından bu yana 82 bin 971 kişide koronavirüs tespit edildi. Virüse yakalananların 4 bin 634'i hayatını kaybetti, 78 bin 258'i iyileşti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle, dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 338 bin 612'ye ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 235 bini aşmış durumda.
Etiketler: çin koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını wuhanSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:51
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