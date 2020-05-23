Konuya ilişkin açıklamayı Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yaptı.

Açıklamada, 376 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 3 kişinin taburcu edildiği, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ülkede salgının başından bu yana 82 bin 971 kişide koronavirüs tespit edildi. Virüse yakalananların 4 bin 634'i hayatını kaybetti, 78 bin 258'i iyileşti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle, dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 338 bin 612'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 235 bini aşmış durumda.