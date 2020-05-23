Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
Pakistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu
[Fotoğraf: Reuters]
Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) dün Karaçi'ye düşen yolcu uçağının kara kutusuna ulaşıldı.
Konuya ilişkin açıklamayı PIA sözcüsü yaptı.
Sözcü, uçuş verilerinin saklandığı kara kutunun, kaza alanından çıkarıldığını; soruşturmayı yürüten yetkililere verileceğini belirtti.
İniş sırasında düşmüştü
PIA'nın PK 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi uçuşunu yapan yolcu uçağı taşıdığı 91 yolcu ve 8 mürettebatıyla dün iniş sırasında yerleşim alanına düşmüştü.
Yayımlanan pilot ve kule arasındaki görüşme kaydında pilotun "Mayday" (İmdat) çağrısında bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Kazanın ardından açıklama yapan PIA Genel Müdürü Arşad Malik, uçağın teknik olarak uçuşa uygun olduğunu ifade etmişti.
Etiketler: uçak kazası pia pakistan havayolları Pakistan karaçiSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:51
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