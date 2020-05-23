Libya Ordusu'nun, darbeci Hafter'e baskısı her geçen gün daha da artıyor. Hafter milisleri işgal ettiği bölgeleri tek tek kaybediyor.

Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin, Halife Hafter'e bağlı milisleri başkentin güneyindeki stratejik Hamza Askeri Kampı ve Yermük Askeri Kampı'ndan çıkardıklarını belirtti.

Polis kolejini de geri alan ordu, el-Meşru bölgesi ekseninde de ilerleme sağladı.

Hafter milisleri güneye kaçıyor

Ağır yenilgiye uğrayan Hafter milisleri ise çöl bölgesi olan güney kesimlere kaçıyor. Ancak, milisler boşalttıkları bölgelerde terör örgütü DEAŞ gibi mayınlarla tuzaklama yapıyor.

Ordu sözcüsü Kununu, mayın tuzaklama yöntemine Sirte'de şahit olduklarını açıkladı.

Paralı askerlerin cansız bedenleri bulundu

Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı, başkentin güneyinde yabancı paralı askerlerin cansız bedenlerinin bulunduğunu açıkladı. Güvenlik birimleri ve adli makamlarla yürütülecek ortak çalışmayla bir rapor hazırlanacak.

Rapor, ülkedeki yabancı paralı askerlerin varlığına yönelik ek bir delil olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulacak.