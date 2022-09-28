Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 12:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çin'de restoranda yangın: 17 ölü, 3 yaralı
Çin’in Changchun kentindeki bir restoranda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çin’in kuzeydoğu kesimindeki Jilin eyaletinin Changchun kentindeki sanayi bölgesinde yer alan bir restoranda yerle saatle 12.40 sıralarında yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı.
Faciada ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, restoran sorumlusunun gözaltına alındığı, yangının nedeninin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Son Haberler
- 13:40
- 13:34
- 13:25
- 13:21
- 13:15
Sıradaki Haber
Güney Kore Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz