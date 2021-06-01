Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Jiangsu bölgesinde 41 yaşındaki bir adama H10N3 tipi kuş gribi tanısı konuldu.

Söz konusu kişiye virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

NHC, kümes hayvanlarından görülen H10N3 türünün nispeten daha az şiddetli olduğunu ve büyük ölçekte yayılma oranının "çok düşük" olduğunu bildirdi.

Çin'de birçok kuş gribi türünün bulunduğu ve bunların genellikle kümes hayvanlarıyla ilgilenen kişilerde görüldüğü biliniyor. H7N9 türü kuş gribinin 2016-2017 yıllarında 300 civarında kişinin ölümüne yol açmasının ardından ciddi bir kuş gribi salgını görülmemişti.

NHC, daha önce hiçbir insanda H10N3 türünün görülmediğini açıkladı.