Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Irkçı Tulsa Katliamı'nın 100'üncü yıl dönümünde, tüm Amerikan halkını ülkemizdeki ırkçı terörün derin kökleri üzerinde düşünmeye ve ülkemizde sistematik ırkçılığın kökünün kazınması için çalışmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Tulsa Katliamı'ndan sonraki yıllarda bu olayın telafisinin neredeyse imkansız olduğunun altını çizen Biden, bölgedeki siyahi halkın yaşadığı kültürel ve ekonomik zorlukların nesilden nesile süregeldiğini aktardı.

Biden, kendi yönetiminin ırk eşitliği konusunda adımlar atmaya hazır olduğunu belirterek, "Tulsa'da yaşananlardan doğan korku ve acı bugün hala hissediliyor." yorumunda bulundu.

Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 1921'de yaşanan ırkçı olaylarda silahlı beyaz isyancı grupların saldırıları sonucunda 300'e yakın siyahi hayatını kaybetmişti.