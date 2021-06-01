Kuraklığın ardından gelen bol yağmurlarla birlikte Avustralya’yı fareler istila etti ancak bu daha başlangıç olabilir.

Ülkede düzinelerce fare evleri istila ederken henüz zirve noktasına ulaşılmadığı uyarısı yapılıyor.

Avustralya'nın Ulusal Bilim Ajansı CSIRO'da araştırmacı olan Steve Henry, krizin iyileşmeden önce daha da kötüleşme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Ülkede kış aylarına düzinelerce fare ile girilirken eğer kış atlatırlarsa bol yiyeceğin olacağı baharda Avustralya farelere teslim olabilir.

Aylarca sürebilir

Henry, Queensland, Victoria ve diğer bölgelerle birlikte ağırlıklı olarak Yeni Güney Galler'i etkileyen mevcut durumun yıllarca olmasa da aylarca sürebileceği konusunda uyardı.

Yüzlerce fareyle uğraşan çiftçiler de durumdan bezmiş bir halde.

Ailesini şehre gönderen bazı çiftçiler, evlerinden en az 400 fare çıkarıyor.

İnsanların odaları, dolapları fareler tarafından tamamen işgal edilirken daha kötü bir senaryo Avustralyalıları bekliyor.



