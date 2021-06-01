Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 171 milyon 251 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 561 bine, iyileşenlerin sayısı 153 milyon 545 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 43 bini, Hindistan'da 28 milyon 161 bini, Brezilya'da 16 milyon 515 bini ve Fransa'da 5 milyon 666 bini geçti.

1,9 milyar dozdan fazla aşı uygulandı

Dünya genelinde Covid-19'a karşı bugüne dek 1,9 milyar dozdan fazla aşı uygulandı.

Belçika'da 18 yaşından büyük kişilerin yarısına Covid-19'a karşı en az bir doz aşı yapıldı. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) verilerine göre, ülkede 4,6 milyon kişi en az bir doz Covid-19 aşısı oldu. Bu sayının 11,4 milyon nüfuslu ülkede yetişkin nüfusun yarısına karşılık geldiği bildirildi.

Almanya'da test sayılarıyla ilgili usulsüzlük yapan merkezlere soruşturma açıldı

Almanya'da hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı Covid-19 test merkezlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Almanya'da ayrıca, Covid-19 tespitine yönelik hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı merkezlerde usulsüzlükler olduğunun ortaya çıkmasının ardından yönetmelikte değişikliğe gidilmesine karar verildi.​​​​​​​

Fransa, Covid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren yasaya onay verdi



Fransa'da Anayasa Konseyi, Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen acil sağlık durumunun sonlandırılması ve Covid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren yasaya onay verdi.

Gürcistan, Ukrayna ve Moldova başbakanlarının, Covid-19'a karşı aşı sağlanmasına destek olması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ortak mektup gönderdikleri bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınını sona erdirmek için yapılacak daha çok işlerinin olduğunu belirterek, dünya genelinde nüfusun yüzde 10'unun eylül sonu, yüzde 30'unun da yıl sonuna kadar aşılanması çağrısında bulundu.

Malezya'da Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 1-14 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tam karantina kapsamında alışveriş merkezlerinin kapalı tutulacağı açıklandı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Covid-19 vakalarının artmasının ardından kentten ayrılmak isteyenlerden negatif sonuçlu testi de içeren bazı seyahat önlemleri alındı.

Karayip ülkesi Haiti'de Covid-19 salgınının etkisiyle yetersiz beslenen çocukların sayısının iki kattan fazla artmasının beklendiği bildirildi.

Burkina Faso'ya ilk Covid-19 aşıları ulaştı

Vietnam yönetimi, artan Covid-19 vakalarını kontrol altına almak için ülkenin en büyük kenti Ho Chi Minh'e 9 milyon kişiye Covid-19 testi yapılmasının planlandığını açıkladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Covid-19 salgınından geçen yıldan beri oldukça olumsuz etkilenen ülke ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanmaya başladığını söyledi.

Burkina Faso, Covid-19 salgınıyla mücadelede kullanılacak aşıların ilk dozunu teslim aldı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen 115 bin doz AstraZeneca aşısının ülkeye ulaştığı bildirildi.