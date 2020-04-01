Henan eyaletinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bölgede yeni koronavirüs vakaları görülmesinin ardından kısmi karantina ilan edildi.

Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de vaka sayısı 82 bin 361'e, ölü sayısı ise 3 bin 316'ya yükseldi.