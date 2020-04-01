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Çin'de ikinci koronavirüs dalgası korkusu
Çin'in Henan eyaletindeki bir ilçede, yeni koronavirüs vakaları çıkmasının ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Henan eyaletinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bölgede yeni koronavirüs vakaları görülmesinin ardından kısmi karantina ilan edildi.
Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de vaka sayısı 82 bin 361'e, ölü sayısı ise 3 bin 316'ya yükseldi.
Etiketler: koronavirüs henan çinSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 19:54
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