Li, Çin'de kabine işlevini gören Devlet Konseyinin toplantısında COVID-19 salgınının nisan ayında ekonomi üzerindeki baskısının beklenenin üzerinde olduğunu belirterek, istihdamı ve fiyat istikrarını korumanın önemini vurguladı.

Li, vergi iadeleri ve muafiyetleri, sosyal güvenlik primlerinin ötelenmesi, kredi maliyetlerinin azaltılması türünden tüm tedbirlerin, işletmelerin istikrarı ile istihdamın korunmasına, maaşların ödenebilmesine ve insanların temel geçiminin sağlanmasına odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda fiyat istikrarının sağlanması gereğine de işaret eden Li, COVID-19 salgınlarına karşı önlemler alınırken lojistikle ilgili ortaya çıkan problemlerin çözülmesi, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanması, enerji arzının güvenceye alınmasını istedi.

Omicron salgınları ekonomiyi olumsuz etkiliyor

Çin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların yol açtığı salgınlar nedeniyle yıl başından bu yana büyük nüfusu barındıran ve kilit sanayi ile iş kollarının bulunduğu çok sayıda şehirde uygulanan karantina tedbirleri ve kısıtlamalar, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Omicron vakalarının yol açtığı salgının etkisini en fazla hisseden Çin'in en büyük kenti Şanghay oldu. Kentte 28 Mart'tan bu yana uygulanan "kademeli kapanma" ve karantina tedbirleri 7. haftasına girmesine rağmen salgın henüz kontrol altına alınamadı.

Üretim, ticaret ve finans merkezi olan 26 milyon nüfuslu kentteki kısıtlamaların ülke ekonomisi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedildi.

Çin'de nisan ayında imalat ve hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlik azaldı, ihracat artışı son 22 ayın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış, martta yüzde 1,5 iken nisanda yüzde 2,1'e yükseldi.

Şanghay'daki kapanmanın henüz açıklanmayan nisan ayı büyüme ve istihdam verilerine de yansıması bekleniyor.

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarken, "yüzde 5,5 civarında" olması hedeflenen yıllık büyüme oranının altında kalmıştı.