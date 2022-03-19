Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 07:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de bir yıl sonra koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
[Fotoğraf: AA]
Çin'de bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşandı. Ulusal Sağlık Komisyonu, iki hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Çin, 2021 yılının ocak ayından beri ilk kez koronavirüs nedeniyle ölüm açıkladı. Ulusal Sağlık Komisyonu, iki hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ölümler, son dalganın merkezi haline gelen Jilin eyaletinde kaydedildi.
Vakalar artmaya başladı
Çin’de uzun süredir kontrol altında olan salgın son haftalarda artışa geçti. 2022’nin ilk 3 ayında geçen senenin tamamından daha fazla sayıda yeni vaka açıklandı.
Ulusal Sağlık Komisyonu, 31 hastanın daha yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Çin’de toplam 4 bin 638 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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