Çin, 2021 yılının ocak ayından beri ilk kez koronavirüs nedeniyle ölüm açıkladı. Ulusal Sağlık Komisyonu, iki hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölümler, son dalganın merkezi haline gelen Jilin eyaletinde kaydedildi.

Vakalar artmaya başladı

Çin’de uzun süredir kontrol altında olan salgın son haftalarda artışa geçti. 2022’nin ilk 3 ayında geçen senenin tamamından daha fazla sayıda yeni vaka açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 31 hastanın daha yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Çin’de toplam 4 bin 638 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.