Çin’in Shengyang şehrinde 25 katlı bir apartmanda çıktı.

Yetkililer, yangının dördüncü katta başladığını ve hızla üst katlara yayıldığını aktardı.

Shengyang İtfaiye Birliği, yangınla mücadele için 47 itfaiye aracı ve 235 itfaiye görevlisinin bölgeye gönderildiğini ve yangının 3 saatlik bir çalışma sonucunda söndürüldüğünü belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Ölen ya da yaralanan olmadı

Yangının erken fark edilmesiyle apartman boşaltıldı ve yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangına, dördüncü katın cephesindeki yalıtım malzemelerinin neden olduğu belirtildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Kaynak: DHA