Avusturya Sağlık Bakanlığının internet sayfasında, ülkelerin risk seviyesine göre oluşturulan yeni seyahat düzenlemesi paylaşıldı.

Buna göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 3’üncü ülkelerden Avusturya’ya girişlerde 2 doz Sinovac aşısı yaptırmış kişilerin karantinadan muaf tutulacağı bildirildi.

Avusturya’da daha önce açıklanan aşı listesinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson’un yanı sıra Çin Sinopharm aşıları yer alıyordu.

Sinovac ve Covishield listede

Yeni düzenlemeyle Sinovac’ın yanı sıra Hindistan’ın geliştirdiği COVID-19 aşısı Covishield de listeye eklendi.

Öte yandan Başbakan Sebastian Kurz'un geçen mart ayında 1 milyon doz alınması için Rusya ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği Sputnik V aşısının henüz listeye alınmaması ise dikkati çekti.

Avusturya’da son 24 saatte 153 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 649 bin 2’ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artışla 10 bin 671’e yükseldi.