Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uçak düştü: 3 ölü
[Fotoğraf: AFP]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşen ticari uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, ticari uçak Kavumu Havaalanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü.
Kazada mürettebattan 2 kişi ile 1 yolcu yaşamını yitirdi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Uçak Kazası
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