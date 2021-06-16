Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 15:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pakistan meclisinde 'bütçe' gerginliği: Defterler havada uçuştu
Pakistan Ulusal Meclisi'nde bütçe oturumu sırasında hükümet ve muhalefet milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Oturum sırasında vekiller birbirlerine bütçe defterlerini fırlatırken görüntülendi.
Pakistan'da Ulusal Meclis'te bütçe oturumunun düzenlendiği sırada milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Oturumda iktidar milletvekilleri, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Shehbaz Sharif'i konuşma yaptığı sırada yuhaladı.
Ardından karşı karşıya gelen milletvekilleri, birbirlerine bütçe defterlerini fırlatmaya başladı.
Güvenlik güçleri, milletvekillerini sakinleştirerek gerginliği yatıştırmak istedi.
O anlarda bazı milletvekilleri de güvenlik güçlerine destek verdi.
Etiketler: Pakistan
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