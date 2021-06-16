Pakistan'da Ulusal Meclis'te bütçe oturumunun düzenlendiği sırada milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Oturumda iktidar milletvekilleri, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Shehbaz Sharif'i konuşma yaptığı sırada yuhaladı.

Ardından karşı karşıya gelen milletvekilleri, birbirlerine bütçe defterlerini fırlatmaya başladı.

Güvenlik güçleri, milletvekillerini sakinleştirerek gerginliği yatıştırmak istedi.

O anlarda bazı milletvekilleri de güvenlik güçlerine destek verdi.