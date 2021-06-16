Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçen hafta meydana gelen sel felaketinin ardından devasa örümcek ağları ortaya çıktı. Victoria eyaletinin Gippsland bölgesinde meydana gelen örümcek ağı tabakası sel sularının çekilmesiyle fark edildi.

Metrelerce uzayıp giden örümcek ağları çalılar, çimenler ve trafik levhalarını kapladı.

Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen görgü tanıkları, sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Görüntüler Avustralya gündemine oturdu, sosyal medyada ise viral oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Örümceklerin yüksek yerlere sığınması sebebiyle oluştu

Sel sularından kurtulmaya çalışan örümceklerin yüksek zeminlere sığındıkları bu nedenle metrelerce sürüp giden kalın bir tabakanın ortaya çıktığı açıklandı.

Uzmanlar "Balonlama" adı verilen bir süreçte, örümceklerin rüzgara ince ağlar attıklarını ve rüzgarın bu sayede örümcekleri havaya daha yüksek yerlere taşıdıklarını vurguladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Daha önce de yaşanmıştı

Bunu yapanların yumurta keselerinden çıkan yavru örümcekler veya büyük örümcekler olabileceğini söyleyen uzmanlar bunun alışılmadık bir durum olmadığını söyledi.

Öte yandan, sık sık şiddetli yağmur ve sel felaketlerinin yaşandığı Gippsland bölgesinde 2013 ve 2015 yıllarında da benzer görüntüler kaydedilmişti.