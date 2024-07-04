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Dünya
AA 04.07.2024 07:01

Çin sahil güvenlik gemileri, Japon kara sularını ihlal etti

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Çin sahil güvenlik gemileri, Japon kara sularını ihlal etti

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait 3 sahil güvenlik gemisi, Japon kara sularını ihlal etti.

Uotsuri ve Minami-kojima adaları etrafında dolaşan ve 42 saat bölgede seyreden Çin gemileri, adalar etrafında avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaştı.

Gemiler, Japonya Sahil Güvenliğinin uyarıları sonrası bölgeden ayrıldı. Bunun, bu yıl Çin gemilerinin takımadalar bölgesindeki 24. ihlali olduğu aktarıldı.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.﻿

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