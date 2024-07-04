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Dünya
Independent 04.07.2024 06:40

Japonya'da gıda takviyesi alan 500 kişi hastaneye kaldırıldı

Japonya Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, kırmızı maya pirinci içeren sağlık takviyeleri tüketen yaklaşık 500 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Japonya'da gıda takviyesi alan 500 kişi hastaneye kaldırıldı

Kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu iddia edilen Kobayashi Pharmaceutical Co'nun diyet takviyeleri, Mart ayında beş ölümle ilişkilendirildiğinden beri araştırılıyor.

Takviyeler, gıda boyası olarak kullanılan bir kırmızı küf türü olan Monascus purpureus içeren beni koji içeriyor.

Toplamda, takviyeler 175 ölümle ilişkilendirildi.

Kesin ölüm nedenleri doğrulanmadı ancak sağlık ve refah bakanlığı nisan ayında ölümlere "beni koji'nin neden olabileceğini" söyledi.

Japan Times'ın haberine göre , Pazar günü itibarıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 492'ye ulaştı ve bunlardan 291'i böbrek rahatsızlığı yaşıyor.

Osaka merkezli Kobayashi, yıllardır beni koji ürünleri üretiyor ve son üç mali yılda yaklaşık bir milyon paket satıldı. Ancak 2023'te üretilen takviyelerde bir sorun yaşandı.

Şirket, geçen yıl nisan ve ekim ayları arasında Osaka fabrikasında üretilen Beni Koji malzemelerinde mavi küf penisilyumu tarafından üretilebilen potansiyel olarak toksik puberulik asit bulduğunu açıkladı.

Doktor reçetesi olmadan da alınabilen takviyeleri geri çağırdı ve soruşturma başlattı.

Hükümet, şirketin ürünlerinin sağlık etkilerini duyurmak için iki ay beklemesini eleştirdi. Kobayashi, böbrek rahatsızlıkları raporları aldıktan sonra 22 Mart'ta ürünlerini geri çağırmaya başladı.

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