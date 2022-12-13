Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaptırım kararlarıyla Rusya'yı hedef tahtasına koyan AB, bir süredir Rus gazına tavan fiyat getirmeyi tartışırken, birlik ülkelerinin fiyat konusundaki farklı görüşlerde ısrarcı olması nedeniyle ortak bir karara varılamadı.

Savaş öncesinde yıllık gaz ithalatının yaklaşık yüzde 45'ini Rusya'dan karşılayan AB, 2021'de bu ülkeden yaklaşık 155 milyar metreküplük gaz ithal etti.

Rus petrolüne 5 Aralık itibarıyla 60 dolar tavan fiyat uygulamaya başlayan AB, Rus gazına ise megavatsaat başına 220 euro tavan fiyat getirilmesi konusunu tartışıyor.

Almanya, tavan fiyat uygulamasına gaz tedarik güvenliğini zora sokacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Belçika, Polonya ve İtalya ise tavan fiyatı, tüketicileri ve ekonomiyi yüksek enerji fiyatı şoklarından korumanının bir yolu olarak değerlendiriyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de gazın megavatsaat başına fiyatı, ağustosta 340 euroya kadar çıkarken son günlerde 130 euro civarında seyrediyor.

AB enerji bakanları, bugün tekrar toplanarak doğal gaza tavan fiyat konusunu ele alacak.

Yeni boru hattıyla Çin, Rusya'dan gaz ithalatını 50 milyar metreküp artıracak

Doğal gaz ihracatında Avrupa'yı önemli bir pazarı olarak gören Rusya, Çin'e gaz ihracatını artırmak için hali hazırda hizmette olan 38 milyar metreküp kapasiteli Sibirya'nın Gücü 1'e ek olarak yıllık 50 milyar metreküp kapasiteli Sibirya'nın Gücü 2'yi inşa etmeye hazırlanıyor.

İnşasına 2024'te başlanması ve 2030'da devreye alınması planlanan Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı, Rus gazını Moğolistan'dan geçerek Çin'in iç kesimlerine ulaştıracak. Böylelikle iki boru hattı, tam kapasiteye ulaştığında yıllık 88 milyar metreküp Rus gazını Çin'e ulaştıracak.

Çin, 34 yeni LNG terminali inşa edecek

Çin'de toplam kapasitesi 17 milyar metreküpe ulaşan 15 gaz depolama tesisi, 109,5 milyon ton kapasiteye sahip 24 LNG toplama tesisi bulunuyor.

Pekin hükümeti, 2035'e kadar 34 LNG terminali daha inşa ederek bu kapasiteyi 224 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Terminallerin çoğunluğu ülkenin doğu ve güney kıyılarındaki şehirlerde bulunuyor.