İki ülke arasında son günlerde yaşanan zincirleme olaylar, Kosova ve Sırbistan arasındaki tansiyonun bir hayli yükselmesine neden oldu.

Kosovalı Sırpların kasımda ülkedeki tüm kurumlardan istifa etmesi üzerine oluşan yönetim boşluğunun doldurulması için Kosova, Sırp nüfusun yoğun yaşadığı 4 belediyede erken genel seçimin 18 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Kosova'nın kuzeyinde Sırp nüfusun yoğun yaşadığı yerlerde 6-7 Aralık'ta meydana gelen patlama ve saldırılar nedeniyle Kosova Polisinin söz konusu yerlerde mevcudiyetini artırması Sırbistan tarafından tepkiyle karşılanırken, bu yaşananlar iki ülke arasındaki gerilimin ilk kıvılcımları oldu.

Kosova tarafı, kuzeyde yaşanan patlama ve saldırılardan Sırbistan'ı sorumlu tuttu ve seçim öncesi asayişi korumak için güvenliği artırdığını ifade etti.

Sırbistan tarafı ise kuzeyde yaşayan Kosovalı Sırpların huzursuz edildiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bölgeye kendi güvenlik güçlerini konuşlandırmayı planladığını açıkladı.

Tüm bu yaşananlar üzerine Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçimi Nisan 2023'e ertelediğini duyurdu ancak bu kararın gerilimi düşürmesi beklenirken iki ülke arasındaki tansiyon daha da yükseldi.

Kosovalı Sırpların kurduğu barikatlar gerilimi tırmandırdı

Osmani'nin kararı açıkladığı 10 Aralık günü, kasımda istifa edenlerden biri olan Sırp kökenli eski polis memuru Pantic, Kosova Polisi tarafından devlet dairelerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Kosovalı Sırplar da buna tepki olarak sınır geçişlerine barikatlar kurdu.

Barikatların kurulmasıyla Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik oldukça tırmanırken, Kosova, ertesi gün ülkenin kuzeyinde yolları kapatan belirli suç gruplarına mensup kişilerce polis memurlarına ateş açıldığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) bağlı devriye ekibinin, Kosovalı Sırplarca kurulan barikatlar yakınında ses bombasıyla saldırıya uğradığının da açıklanması üzerine Kosova ve Sırbistan hattı "çatışma" noktası haline geldi.

Sırbistan, Kosovalı Sırpların barikat kurarak uluslararası kurumlara seslerini duyurmaya çalıştığını ifade etti.

Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 11 Aralık akşamı Ulusal Güvenlik Konseyini toplayarak savaş emri vermeden önce milyon kez barışı koruyacağını söyledi.