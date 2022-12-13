Mahkeme, ülkedeki ana muhalefet partisinin gözaltındaki liderleri ve destekçilerine ilişkin görülen davada karar verdi.

Partinin gözaltına alınan 224 üyesi ve destekçisinin cezaevine gönderilmesi kararı alınan mahkemede, sanıkların kefaletle salıverilmesine ilişkin talepler de reddedildi.

BNP Genel Sekreteri Mirza Fakhrul Islam Alamgir ve merkez liderleri Mirza Abbas, Abdus Salam, Khairul Kabir Khokon, Shahid Uddin Chowdhury Annie ve Fazlul Haque Milon mahkemeye kefaletle salıverilme talebinde bulunanlar arasında yer alıyor.

BNP, bugün parti liderleri ve destekçilerine yönelik tüm davaların geri çekilmesi ve söz konusu kişilerin hapisten çıkarılması talebiyle ülke genelinde protestolar düzenleyecek.

BNP'nin mitinginde çıkan olaylar

Başkent Dakka'da 7 Kasım'da BNP'nin mitingi sırasında polis ve parti destekçileri arasında arbede yaşanmıştı.

Arbedede, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanan polise, parti destekçileri taş atarak karşılık vermişti.

Yetkililer, arbedede 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirmişti.

Emniyet yetkilileri, olay sırasında bazı parti yetkililerinin de olduğu 500 kişinin gözaltına alındığını kaydetmişti.

Çatışmalarda gözaltına alınan kişilerin görevdeki polislere saldırmak, yasa dışı toplantı yapmak ve parti merkezinde patlayıcı depolamakla suçlandığı aktarılmıştı.

BNP'nin on binlerce destekçisi 10 Kasım'da ise başkentte düzenlenen mitingde hükümeti istifaya çağırmıştı.