Twitter Inc.'in Almanya'daki iletişim departmanı, Elon Musk'ın sosyal medya grubunu devralmasının ardından kapatıldı.

Basın ofisinin daire başkanı, işten çıkarmalarla ilgili Hamburg iş mahkemesine şikayette bulunarak, takımı dağıtmanın Twitter'ın Almanya'daki operasyonlarını etkileyeceğini söyledi.

Avrupalı ​​yetkililer, Musk'ın devralınmasından bu yana özellikle yasal standartlar konusunda Twitter'ı çok yakından izliyor.

AB Komiseri Thierry Breton, anlaşmanın kapanmasından saatler sonra Elon Musk'ı Avrupa Birliği (AB) kurallarına uyması gerektiği konusunda uyarmıştı.

Şansölye Olaf Scholz'un sözcüsü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, federal hükümetin Twitter'daki gelişmeleri "oldukça sorunlu" bulduğunu, platformdaki durumu hâlâ gözden geçirme sürecinde olduklarını söyledi.

İnternetteki nefret söylemi ve sahte haberlere karşı Almanya kuralları, AB'deki en katı kurallar arasında.

NetzDG, platform operatörlerinin bu tür gönderileri silmesini şart koşuyor ve 50 milyon euroya varan para cezaları tehdidinde bulunuyor.