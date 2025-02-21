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Dünya
AA 21.02.2025 11:24

Çin, Filipinler'e ait 3 uçağı Spratly Adaları'ndan uzaklaştırdı

Çin, Filipinler'e ait 3 uçağı, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında egemenlik ihtilafına konu olan Spratly Adaları'ndan uzaklaştırdığını bildirdi.

Çin, Filipinler'e ait 3 uçağı Spratly Adaları'ndan uzaklaştırdı
[Fotograf: AA]

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, Filipinler'e ait 1 "C-208" ve 2 "N-22" tipi uçagın, Çinlilerin "Nanşa Adaları" olarak adlandırdığı adacık ve resiflerin bulunduğu bölgenin hava sahasına yasa dışı girdiği belirtildi.

Açıklamada, sahil güvenlik birimlerinin durumu yakından izlediğini ve hava araçlarını uyararak bölgeden uzaklaştırdığı kaydedildi.

Öte yandan Komutanlık, Çin ordusuna ait bir helikopterin 18 Şubat'ta Scarborough Sığı yakınında Filipinler'e ait devriye uçağının yakınında uçtuğu olaya dair de açıklama yaptı.

Açıklamada, "C-208" tipi Filipinler uçağının sürekli irtifa değiştirerek tehlikeli manevralar yaptığı, Çin gemisinden yapılan uyarıya yanıt vermeyerek devriye helikopterinin uçtuğu irtifaya bilinçli olarak indiği öne sürüldü.

Çin'e ait helikopterin devriye uçağının yakınında uçuşuna, uçakta bulunan uluslararası basın kuruluşundan muhabirler tanıklık etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, helikopterin tehlikeli manevrası nedeniyle Çin'i kınamıştı.

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