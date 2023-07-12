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Dünya
AA 12.07.2023 15:33

Çin, dünyanın ilk metanla çalışan roketini başarıyla uzaya fırlattı

Çinli LandSpace şirketi tarafından geliştirilen dünyanın ilk metan ve sıvı oksijenle çalışan "Zhuque-2" isimli roketi başarıyla uzaya gönderildi.

Çin, dünyanın ilk metanla çalışan roketini başarıyla uzaya fırlattı

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, özel havacılık ve uzay şirketi LandSpace, roketin uzaya fırlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezinden gönderilen Zhuque-2, taşıdığı yükü Güneş'le senkronize yörüngeye başarıyla götüren ilk metanla çalışan roket oldu.

Yakıt olarak sıvı metan ve oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanılan roket, alçak yörünge için 6 ton ve Güneş'le senkronize yörünge için ise 4 ton taşıma kapasitesine sahip.

China Space News'e göre, roket 49,5 uzunluğunda ve 3,35 çapında.

Zhuque-2'nin, Çinli şirket Space Pioneer'ın sıvı yakıtlı Tianlong-2 isimli roketinin nisan ayında başarıyla fırlatılmasının ardından, ülkenin ABD şirketlerinin özel havacılık sektöründeki hakimiyetine karşı yeni bir başarı olduğu düşünülüyor.

Metanla çalışan motorlar, yüksek performans ve düşük işletme maliyetleri nedeniyle özellikle yeniden kullanılabilir roketler için "öncü tasarım" olarak görülüyor.

Söz konusu roketin 14 Aralık'taki fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD şirketleri Relativity Space'ın "Terran 1" ve SpaceX'in "Starship" isimli metan ve sıvı oksijenle çalışan roketlerinin 2023'ün başındaki denemeleri başarısız olmuştu.

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