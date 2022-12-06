Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan haberde, ziyarete ilişkin detaylara yer verildi.

Habere göre Çin lideri, 7-9 Aralık'ta gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, "Arap-Çin, Körfez-Çin ve Suudi Arabistan-Çin zirvelerine" katılacak.

Kral Selman bin Abdulaziz'in daveti üzerine ülkeye gelecek olan Çin Devlet Başkanı Şi'nin bu ziyaretiyle, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

İlk zirve, Şi ve Kral Selman başkanlığında, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın katılımıyla düzenlenecek "Suudi Arabistan-Çin Zirvesi" olacak.

Diğer iki zirve ise "Riyad Körfez-Çin İşbirliği ve Kalkınma Zirvesi ile Riyad Arap-Çin İşbirliği ve Kalkınma Zirvesi" olacak.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkeleri ve Arap liderlerin hazır bulunacağı zirvelere katılan isimlere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Zirvelerde, ekonomik ve kalkınma iş birliği beklentilerinin yanı sıra tüm alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları görüşülecek.

Çin Devlet Başkanı Şi, son olarak 2016 yılında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.