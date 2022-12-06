Zelenskiy, Telegram'dan yaptığı görüntülü paylaşımda, Ukrayna'da sıcak çatışmaların sürdüğü Donetsk cephesini ziyaret ettiğini belirtti.

Slavyansk şehrinde askerler ile bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü'nün kutladığını hatırlatarak, "Geleneksel olarak, bugün savaşçılarımızla ön saflarda buluşuyorum." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin 9 ayı aşkın süredir Rus ordusuna karşı zor şartlar altında mücadele ettiğini ve ordunun, ülkenin tüm toprakları özgürleşene kadar savaşacağını söyledi.

Ülkesini savunan tüm askerlere minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Savaş alanı genişledi, mücadele daha ağır, bedel daha yüksek ama değişmeyen sabit, çelik gibi kalan bir şey var; cesaretiniz, dayanıklılığınız ve iradeniz. Dolayısıyla bizim özgürlüğümüz, sizin boyun eğmezliğiniz ve dolayısıyla bağımsızlığımız." ifadelerini kullandı.