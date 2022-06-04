Antarktika Antlaşması'na taraf olan ülkelerin katılımıyla 22 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapan Alman hükümetinden yapılan açıklamaya göre, katılımcı ülkelerin çoğunluğu dünyanın en büyük penguenlerine özel koruma statüsü verilmesini destekledi.

Toplantıya katılan ülkelerin çoğunun imparator penguenleri korumak için ulusal önlemler almayı planladığı belirtilirken, resmi kararın "bir aktör tarafından engellendiği" aktarıldı.

Toplantıya katılan delegelerden bazıları, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla yapılan açıklamada, Çin'in, penguenlere özel koruma statüsü verilmesi yönündeki gündemi düşünmek için daha fazla zaman istediğini söyledi.

1959'da yapılan Antarktika Antlaşması, kıtanın bilimsel koruma alanı olarak kalmasını ve silahsız kalmasını sağlamayı amaçlıyor.