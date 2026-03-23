Dünya
Bloomberg 23.03.2026 08:49

Çin, ABD muafiyeti sonrası İran petrolü için harekete geçti

Çin'in devlet rafinerileri, küresel arz sıkıntısını hafifletmek amacıyla ABD'nin yaptırımları 30 günlüğüne askıya almasının ardından İran'dan petrol satın almak için anlaşma yollarını araştırıyor.

Çin, ABD muafiyeti sonrası İran petrolü için harekete geçti

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin bu adımı piyasaya ek kaynak sağlama amacı taşıyor.

Haberde ayrıca, Ulusal İran Petrol Şirketi temsilcileri ile aracı tüccarların, Çinli ve diğer Asyalı rafineriler nezdinde potansiyel alıcılar için nabız yokladığı belirtildi.

Piyasaya 140 milyon varil ham petrol girecek

ABD'nin bir ay süreli muafiyeti, deniz yoluyla taşınan İran petrolünü kapsıyor.

Washington yönetimi, yaptırımların kaldırılmasının petrol piyasasına yaklaşık 140 milyon varil ham petrol ekleyeceğini tahmin ediyor. Bu karar, Rus petrolüne yönelik benzer yaptırımların gevşetilmesinin ardından geldi.

Çin, savaştan önce İran petrolünün ana alıcısı konumunda bulunuyordu ve sevkedilen toplam arzın yüzde 80'inden fazlasını satın alıyordu.

Kpler verilerine göre Çin, geçen yıl günde ortalama 1,38 milyon varil İran petrolü satın aldı.

Bu rakam, Çin'in deniz yoluyla ithal ettiği toplam 10,27 milyon varillik petrolün yaklaşık yüzde 13,4'ünü oluşturuyor.

10:03
ABD-İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği iki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
10:05
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 6 ildeki 20 taşınmazı satacak
09:57
DEAŞ üyelerine para ulaştıran sanığın 25 yıla kadar hapsi istendi
09:51
Trump, İran'a tehdidinin "çok iyi" sonuçlanacağını savundu
09:50
Brent petrolün varili 108,57 dolardan işlem görüyor
09:45
Boşanma aşamasındaki eşinin dükkanını soyan şüpheliden "sürpriz yaptım" savunması
Mersin'de sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
Mersin'de sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
