ABDve İsrail'in İran'a saldırılarında son 24 saat

İsrail ordusunun İran'a yönelik başlattığı "geniş kapsamlı" hava saldırılarında Tahran, Karaj, Urmia ve Bandar Abbas kentleri hedef alındı.

Tahran'da şiddetli patlamalar meydana gelirken, Horramabad şehrinde bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Bandar Abbas ve Urmia şehirlerinden de can kaybı ve ağır hasar haberleri gelmeye devam ediyor.

Karaj'da ise stratejik noktalarda büyük yangınlar çıktığı gözlemlendi.

İran ise bu saldırılara karşılık olarak ABD üslerine ev sahipliği yapan Katar, BAE ve Bahreyn'deki hedefleri füzelerle vurdu.

Suudi Arabistan, Riyad'a yönelen bir balistik füzeyi imha ettiğini duyururken, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düşen enkaz bir sivilin yaralanmasına yol açtı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları uzayacak mı?

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin değerlendirmesine göre Hürmüz Boğazı'nın açılması için yürütülen saldırıların haftalarca süreceğini kaydetti.

ABD'nin İsrail'e bu saldırı planları nedeniyle savaşın beklenenden uzun süreceği mesajını ilettiği öne sürülen haberde, Washington yönetiminin planının, sadece boğazı açmak değil, İran'ın küresel enerji fiyatları üzerindeki etkinliğini ortadan kaldırmak olduğuna işaret edildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin "Zaman alsa da stratejik bir değişiklik istiyoruz." dediği aktarıldı.

İsrail'in ABD'nin bazı planlarından haberdar olduğu ve bazı faaliyetlerine aktif olarak katıldığı kaydedilen haberde ABD'nin saldırı planlarına göre hareket etmesi durumunda tahminlerin aksine savaşın haftalar boyunca sürebileceği iddia edildi.

Hedef petrolün kalbi: Hark Adası'na kara operasyonu gündemde

ABD yönetiminin, İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdiği stratejik Hark Adası'na kara saldırısı düzenlenmesi planlanıyor.

Amerikan ordusunun, aralarında USS Boxer amfibi saldırı gemisinin de bulunduğu bir filoyla yaklaşık 4 bin 500 deniz piyadesini bölgeye sevk ettiği kaydedildi.

Washington'dan sızan bilgiler, saldırıların boğaz açılana kadar haftalarca sürebileceğine işaret etti.

Lübnan'da insani dram: Bir milyon kişi yerinden edildi

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları da şiddetini artırdı. Sur kentine bağlı Eş-Şehabiye kasabasında bir binanın hedef alınması sonucu bir kişi öldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana ölü sayısının 1029'a, yaralı sayısının ise 2 bin 786'ya yükseldiğini açıkladı.

Ülke genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı bir milyonu aşarken, İsrail ordusunun kara işgalini genişletme kararı bölgedeki insani krizi derinleştirdi.

Küresel ekonomi ve güvenlik alarmı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, mevcut krizin 1970'lerdeki petrol şoklarından daha ağır olduğunu ve küresel ekonominin büyük bir tehdit altında olduğunu vurguladı.

Savaşın uzayacağı beklentisi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma riski nedeniyle Asya borsalarında sert düşüşler yaşandı; Güney Kore wonu son 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki temsilciliklerinin hedef alınabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Hava sahalarının kapatılması nedeniyle uluslararası seyahatlerde aksamalar yaşanması bekleniyor.