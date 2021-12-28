Özellikle kümes hayvanarında sıkça kullanılan antibiyotik için uzmanlar "büyük tehdit " uyarısı yaptı.

Sağlık uzmanları, sağlıklı çiftlik hayvanlarında antibiyotik kullanımının yasaklanması için çağrıda bulundu.

Antibiyotik kullanımının insanlara bulaşabilecek tedavi edilemez "süper böceklerin" üremesine yol açabileceği belirtiliyor.

Geçen yıl Dünya Hayvanları Koruma (WAP) tarafından yürütülen araştırma, İspanya, ABD, Kanada ve Tayland'daki fabrika çiftliklerinin yakınındaki nehirlerde ve göllerde tehlikeli antibiyotiğe dirençli tehlikeli süper böcekler bulmuştu.

AB antibiyotikleri yasakladı

Çiftçiler genellikle hayvanlara hastalığa karşı önleyici olarak az dozda antibiyotik veriyor.

28 Ocak'tan itibaren yeni AB mevzuatı, önleyici tedaviler de dahil olmak üzere çiftçilikte her türlü rutin antibiyotik kullanımını yasaklayacak.

İngiltere de aynı kararı alma yönünde istişarelerini sürdürüyor.

Ulusal Çiftçiler Birliği, üyelerinin gönüllü olarak antibiyotik kullanımını 2014'ten bu yana yüzde 52 oranında azalttığını söyledi.

