Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de küçük uçak düştü: Elektrik hatları koptu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'nin California eyaletinde küçük bir uçak yerleşim yerine düştü. Ölü ya da yaralı sayısı konusunda henüz açıklama yapılmazken, kazada elektrik hatları koptu ve yaklaşık 600 kişi elektriksiz kaldı.
ABD'nin California eyaletinde küçük bir uçak yerleşim yerine düştü. Kaza, San Diego şehrinde meydana geldi.
Yerleşim yerine düşen küçük uçak patladı ve ardından yangın çıktı.
Yüzlerce kişi elektriksiz
Uçak düşerken elektrik tellerine takıldı, hatları kopardı. Bölgede yaklaşık 600 kişi elektriksiz kaldı.
Çok sayıda itfaiye aracı, evlerin yakınında çıkan yangını söndürmek için müdahale etti.
Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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