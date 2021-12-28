ABD'nin California eyaletinde küçük bir uçak yerleşim yerine düştü. Kaza, San Diego şehrinde meydana geldi.

Yerleşim yerine düşen küçük uçak patladı ve ardından yangın çıktı.

Yüzlerce kişi elektriksiz



Uçak düşerken elektrik tellerine takıldı, hatları kopardı. Bölgede yaklaşık 600 kişi elektriksiz kaldı.

Çok sayıda itfaiye aracı, evlerin yakınında çıkan yangını söndürmek için müdahale etti.

Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.