Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nden (PAHO) yapılan açıklamada, ABD'nin etkisiyle Kuzey Amerika'da COVID-19 vakalarının artmaya devam ettiğine dikkati çekildi.

Açıklamaya göre; Omicron varyantı şu ana kadar aralarında Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili, Ekvador, Peru, Panama, Kosta Rika, Meksika, Porto Riko, ABD ve Kanada'nın da bulunduğu 19 ülke ve bölgede tespit edildi.

Kıtadaki vaka ve ölümlerin büyük çoğunluğu Latin Amerika'da

Amerika kıtasında COVID-19 vaka sayısının 100 milyonu geçtiği kaydedilen açıklamada, kıtanın 100 milyondan fazla vaka ve 2,4 milyon ölümle dünyada COVID-19'dan en çok etkilenen bölge olmaya devam ettiği belirtildi.

Kıtadaki vakaların yaklaşık yarısının (46,2 milyon) ve ölümlerin yüzde 62'sinin (1,55 milyon) Latin Amerika'da gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, kıtada son birkaç gün içinde bir önceki haftaya göre yüzde 6'lık bir artışla 1 milyondan fazla yeni COVID-19 vakası saptandığı vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca kıtada aşı eşitsizliğinin devam ettiği ve birçok ülkenin yıl sonuna kadar yüzde 40'lık aşı hedefine ulaşma olasılığının düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.