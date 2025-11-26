ChatGPT, sesli konuşma özelliğini metin sohbetlerine entegre etti

OpenAI, giriş yapan tüm kullanıcıların ayrı bir mod değiştirmeye gerek kalmadan sohbetlerinde Ses Modu’nu kullanabileceğini duyurdu. Kullanıcılar sohbeti metin mesajıyla başlatabilecek, dilerlerse aynı konuşmayı Ses Modu üzerinden sürdürebilecek.

Özelliğin, özellikle aynı anda başka işlerle meşgul olan ve yazı yazmakta zorlanan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Modlar arası geçiş sona eriyor

Güncelleme ile kullanıcılar, önceki sürümlerde olduğu gibi metin ve sesli sohbet ekranları arasında ayrı ayrı geçiş yapmak zorunda kalmayacak. Sohbet penceresi artık dosya, fotoğraf veya belge yüklemeyi de desteklemeyi sürdürüyor.

OpenAI, Ses Modu’nu ilk kez iki yıl önce kullanıma sunmuştu. Ardından geçen yıl duyurulan Gelişmiş Ses Modu, kullanıcılar tarafından “büyük bir iyileştirme” olarak değerlendirilmişti.

Yeni entegrasyon, her iki özelliğin de aynı sohbet içinde kesintisiz şekilde kullanılmasını sağlıyor.