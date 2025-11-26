Puslu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 26.11.2025 07:35

Bilim insanları, Dünya’ya çarpan dev cismin kökenini açıkladı

Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde Theia adı verilen bir gök cismi, henüz tam olarak oluşmamış genç Dünya ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından ortaya çıkan devasa enkaz kütlesi birleşerek iki yeni cismi şekillendirdi: Dünya ve Ay. Bilim insanları, bu çarpışmaya neden olan Theia’nın nereden geldiğine ilişkin yeni bulgular elde etti.

Bilim insanları, Dünya’ya çarpan dev cismin kökenini açıkladı

Max Planck Güneş Sistemi Araştırmaları Enstitüsü ve Chicago Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, Theia’nın kökeninin Güneş Sistemi’nin iç bölgeleri olabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre Theia ve erken dönem Dünya birbirine oldukça yakın bölgelerde oluşmuş olabilir.

İzotop analizleri yol gösterdi

Araştırmacılar, Dünya’dan, Ay’dan ve çeşitli göktaşlarından alınan örneklerde izotop dağılımlarını karşılaştırdı. Elementlerin çekirdeklerindeki nötron sayısının değişmesiyle oluşan bu izotop farklılıkları, oluşum bölgelerine ilişkin kimyasal bir “imza” niteliği taşıyor.

Çalışmada, Dünya’nın mantosundaki demir ve diğer bazı elementlerin, gezegen yeniden şekillenip katılaştıktan sonra sonradan gelmiş olması gerektiği belirlendi. Bu durum, Theia’nın Dünya’ya büyük miktarda demir taşıdığına işaret ediyor.

Bilim insanları, Ay’ın demir, kalsiyum, zirkonyum, titanyum ve krom izotoplarının Dünya ile neredeyse birebir aynı olduğunu, bu nedenle Theia’nın izinin başka örneklerde aranması gerektiğini ifade etti.

Theia büyük olasılıkla iç Güneş Sistemi’nde doğdu

Araştırma, iç Güneş Sistemi’ndeki göktaşları olan karbon içermeyen (NC) meteorların izotop bileşimi ile Dünya’nın mantosunun büyük ölçüde eşleştiğini gösterdi. Ancak Theia’ya atfedilen izotop oranlarının bu meteorlarla tam olarak örtüşmediği belirlendi.

Araştırmanın baş yazarı Timo Hopp, “En güçlü senaryo, Dünya ve Theia’nın yapı taşlarının iç Güneş Sistemi’nden gelmiş olmasıdır. Dünya ve Theia büyük olasılıkla komşuydu.” dedi.

Çarpışma Ay’ın doğumunu sağladı

Bilim insanlarına göre komşu iki gezegen adayı arasındaki dev çarpışma, Ay’ın oluşumuna yol açtı. Ay, o tarihten bu yana her yıl ortalama 3,8 santimetre Dünya’dan uzaklaşıyor.

Araştırma Science dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Araştırma Bilimsel Araştırma NASA
Sıradaki Haber
Kan testiyle kanser teşhisinde umut veren gelişme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:42
Bartın'da inşaat alanında göçük: Yan apartman tahliye edildi
08:07
2030 teknolojisi: Yaklaşan yenilikler günlük hayatı kökten değiştirecek
08:03
ChatGPT, sesli konuşma özelliğini metin sohbetlerine entegre etti
08:03
Bilim insanları, organları çatlamadan dondurmayı başardı
07:34
Kan testiyle kanser teşhisinde umut veren gelişme
07:35
Kök hücre nakli temelli yeni tedavi, görme kaybını tersine çevirdi
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
FOTO FOKUS
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze'de çadırlar su altında kaldı
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze'de çadırlar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ