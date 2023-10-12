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Dünya
AA 12.10.2023 14:09

Cezayir'den Arap Birliğinin yayımladığı bildirideki "tarafların kınanması" maddesine çekince

Cezayir, Filistin’de yaşananlarla ilgili Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirgesine çekince koydu.

Cezayir'den Arap Birliğinin yayımladığı bildirideki "tarafların kınanması" maddesine çekince
[Fotograf: AA]

Cezayir, sonuç bildirgesinin sonuna, "Cezayir delegasyonu, Filistin halkının vazgeçilmez hakkı olan 1967 sınırlarında egemen bir devlet kurma yönündeki kendi kaderini tayin etme hakkını, Siyonist rejimin, uluslararası sözleşmeleri ve kararlarını ihlal eden uygulamalarıyla eşitleyen durumu onaylamamaktadır." ifadelerinin eklenmesini sağladı.

Toplantının ardından yayımlanan bildirgenin ikinci bendinde yer alan "Her iki taraftan sivillerin öldürülmesi ve uluslararası hukuka aykırı tüm eylemlerin kınanması" şeklindeki ifadeye Cezayir itiraz etmişti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf da konuşmasında uluslararası toplumun, dünya üzerindeki en adil mesele olan Filistin meselesine karşı uyguladığı çifte standardın ifşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Attaf, İsrail'in, Filistin halkının "çaresiz ve kendisine dayatılanlara teslim olduğunu düşünerek hata yaptığını" vurguladı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak amacıyla dün Kahire’de olağanüstü toplantı düzenlemişti.

Toplantıda, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunulurken, uluslararası topluma da acil müdahale çağrısı yapılmıştı.

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