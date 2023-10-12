Nijerya'da 10 ayda difteri salgınından 600'den fazla kişi hayatını kaybetti

Shuaib, gazetecilere yaptığı açıklamada, difteri salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 19 eyalette 10 aydır yayılmaya devam ettiğini söyledi.

Bu süre zarfında 14 binin üzerinde şüpheli vakanın kaydedildiğini ve bunların yüzde 97'sinin ülkenin kuzeyindeki Kano, Yobe, Katsina, Borno, Kaduna ve Bauchi eyaletlerinde tespit edildiğini anlatan Shuaib, salgın nedeniyle 600'den fazla kişinin öldüğünü aktardı.

Shuaib, hükümetin difteri salgınıyla mücadele kapsamında 24 Ekim'de aşı uygulamasını başlatacağını belirterek, NPHCDA'nın aşıyı okullarda ve sağlık merkezlerinde tanıtmak için kapsamlı bir kampanya gerçekleştireceğini ifade etti.

Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Muhammad Pate, ülkenin 19 eyaletinde difteriye yakalanan çocukların yüzde 98'inin aşısız olduğunu kaydetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında eylülde bu ülkeye 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.