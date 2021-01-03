Cezayir Savunma Bakanlığı, 2020'de 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 16 teröristin ise sağ ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, terörist gruplara destek veren 108 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

"Çeşitli operasyonlarda farklı türden 80 otomatik silah, 249 av tüfeği, 74 mühimmat deposu ve 64 bin 410 mermi ele geçirildi. Ayrıca, 251 terörist sığınağı, 391 mayın ve 831 kilogram patlayıcı imha edildi."

Dün başkent Cezayir'in yaklaşık 90 kilometre batısındaki Tibaze ilinde çıkan çatışmalarda 4 teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Güvenlik güçlerinin, 1990'lardan bu yana rejime muhalif silahlı gruplarla karşı karşıya kaldığı Cezayir'de son yıllarda bu hareketliliğin dağlık alanlara kaydığı söyleniyor.