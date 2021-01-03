Mali'de Fransız askerlerine saldırı: 2 ölü
Mali'de Barkhane Operasyonu'nda görev yapan 2 Fransız askeri, araçlarına yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Meneka bölgesinde bir operasyonda yer alan Fransız askerlerine bombalı saldırı düzenlendi. Bombanın patlaması sonucu 2 asker yaşamını yitirdi, 1'i yaralandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askerlerin ailelerinin acısını paylaştığını ve başsağlığı dilediğini açıkladı.
5 bin 100 Fransız askeri görev yapıyor
Mali'nin Burkina Faso ve Nijer sınırında yer alan Hombori bölgesinde 28 Aralık'ta, Fransa'nın Barkhane operasyonunda görev yapan askerlerin aracına saldırı düzenlenmişti.
3 askerin öldüğü bu saldırıyı ise El Kaide'nin Sahel'de faaliyet gösteren GSIM isimli kolu üstlenmişti.
Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Pperasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.