Başkent ile bölgeyi çevreleyen Saitama, Çiba ve Kanagawa eyaletlerinin valileri, COVID-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Yasutoşi Nişimura ile bir araya geldi.

Nişimura, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "OHAL ilanını göz önünde bulunduracak seviyede ciddi koşullarda olduğumuza ilişkin mutabakata vardık" dedi. OHAL kararının verilmesi öncesinde, hükümete bağlı COVID-19 uzman heyetin tavsiye kararını bekleyeceklerini söyledi.

Tokyo'da ilk kez günlük vaka 1000'i aştı

Tokyo Metropol Valiliği, başkentte 2020'nin son günü şimdiye dek ilk kez günlük vakanın 1000'i aştığını ve 1337 vaka kaydedildiğini açıklamıştı.

Japonya’da COVID-19 vaka sayısı 242 bin 768’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 bin 585’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 61 bin 774’e, Kanagawa’da 22 bin 114’e, Saitama’da 14 bin 729’a, Çiba’da 11 bin 443’e çıktı.

OHAL, nisan başında önce 7 bölgede ilan edilmiş ve 16 Nisan’da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılmıştı. İyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.