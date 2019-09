İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi.

Zarif mesajında şu ifadelere yer verdi:

"OFAC bir hapishane gardiyanından başka bir şey değil. Cezanı ertelemek için başvuruyorsun küstahlık sebebiyle hücreye atılıyorsun. Tekrar talep edince kendini darağacında buluyorsun. ABD'nin ekonomik terörizmini hafifletmenin tek yolu sonunda kendini celladın ilmeğinden kurtarmaya karar vermekten geçiyor."

#OFAC is nothing more than a JAIL WARDEN:



Ask for reprieve (waiver), get thrown in solitary for the audacity. Ask again and you might end up in the gallows



The only way to mitigate US #EconomicTerrorism (sanctions) is to decide to finally free yourself from the hangman’s noose.