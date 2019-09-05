İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Devlet Bakanı olarak atanan Jo Johnson, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Johnson Twitter'dan paylaştığı mesajında, aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında kaldığını ve bunun çözülemez bir gerginlik olduğunu söyleyerek istifasını duyurdu.

Brexit konusunda görüş ayrılıkları vardı

Kardeş Johnson, May hükümetinde de Ulaştırma Bakanlığında Londra’dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı. May’in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasım ayında görevinden istifa etmişti.

Jo Johnson ile Boris Johnson arasında Brexit konusunda görüş ayrılıkları bulunduğu biliniyordu.

Anlaşmasız Brexit’e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin AB üyesi kalması için kampanya yürüten kardeş Johnson, istifa mesajında yeni referandum çağrısında bulunarak, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Johnson ise İngiltere’yi 31 Ekim’de AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız olarak ayırmayı hedefliyor.

Kaynak: Reuters