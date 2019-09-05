İngiltere merkezli Mirror'ın, teknoloji sitesi DownDetector'a dayandırdığı habere göre Yahoo'da 07:38'de başlayan teknik sorun hala çözülemedi.

Dünya genelinde kullanıcılar siteye erişemiyor.

Kesinti nedeni belirsizliğini korurken, sorun bildirenlerin % 61'i sorunun web sitesinde olduğunu söyledi.

Yahoo, konuyla ilgili attığı tweette "E-posta dahil olmak üzere bazı hizmetlerimize erişemeyebilirsiniz. Şu anda en büyük önceliğimiz bu sorunu çözmektir. Sabrınız için teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.

Kaynak: Mirror