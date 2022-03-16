Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çernihiv'de bombalanan yatakhane enkazından 3'ü çocuk 5 kişinin cesedine ulaşıldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’nın Çernihiv şehrinde bombalanan bir yatakhanenin enkazında 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi çıkarıldı.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin, Çernihiv şehrinde akşama kadar bombalama sonrası 7 kez yangın söndürme, 4 kez de binaların enkazını kaldırma çalışmalarında yer aldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, ekiplerin Rus ordusunca yapılan bombardımanın ardından Çernihiv'deki bir yatakhane enkazını kaldırma çalışmaları sırasında 3'ü çocuk 5 kişinin cesedine ulaştığı duyuruldu.
Rus ordusu, bugün Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açarken, yerel basın bu saldırıda en az 10 sivilin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.
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