Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Fedorov ile konuştuğunu kaydederek, Fedorov’un güvenli bir yerde olduğunu ve yakında görevine geri döneceğini ifade etti.

Zelenskiy, Rus ordusunca 11 Mart'ta kaçırılan Fedorov’un serbest bırakılması için bazı ülkelerin devlet başkanlarından yardım talebinde bulunmuştu.