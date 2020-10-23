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Cerablus balistik füzelerle hedef alındı: 5 ölü, 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Cerablus’a 2 balistik füzeyle saldırı düzenlendi. 5 kişi öldü, 15'den fazla kişi de yaralandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki bölgeye düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü. 15 kişi de yaralandı.
Füzeli saldırı sonrası mazot rafineleri alev aldı. Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Balistik füzelerin Lazkiye'deki Hamim Havalimanı'ndan fırlatıldığı iddia edildi.
Etiketler: Türkiye- Rusya İlişkileri RusyaSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 07:00
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