Keyu Ren, Çin'in Sichuan eyaletinde yaşayan bir ortaokul öğrencisi.

14 yaşındaki Ren'i yaşıtlardan ayıran en önemli özelliği ise 2 metre 21 santimetre uzunluğundaki boyu.

Bu özelliği arkadaşları açısından çekici görünse de Ren için öyle olduğu pek söylenemez. En yüksek kapılardan geçerken bile kafasını eğmek zorunda kalan Ren, zaman zaman da yürümekte zorluk çekiyor.

Guinness Dünya Rekorları'na başvurdu

Yaşıtları arasında dünyanın en uzun boyuna sahip olduğunu düşünen Ren, Guinness Dünya Rekorları'na başvurdu. Yetkililer, 14 yaşındaki çocuğun boy ölçümlerini yaptı.

Ren, 13-18 yaş kategorisinde 2 metre 21 santimetre boyu ile aday olmaya hak kazandı.

Ölçümleri, Guinness Dünya Rekorları'nın Londra merkezinde doğrulandıktan sonra Ren'in yeni rekorun sahibi olup olmadığı belirlenecek.

Daha önceki rekorlar

Dünyanın en uzun genci olarak bir önceki rekor 2 metre 15 santimetre ile 2015 yılında ABD'den Kevin Bradford'a aitti.

Türkiye'den Rumeysa Gelgi ise 2014 yılında 2 metre 13 santimetre boyu ile dünyanın en uzun genç kadını olarak rekor kırmıştı.